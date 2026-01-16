Размер шрифта
Россиянин украл пожертвования из храма, потому что хотел постричься

В Пензенской области мужчина украл деньги из церкви и потратил их на стрижку
Telegram-канал Полиция Пензенской области

В Пензенской области задержан 20-летний житель Лунинского района, подозреваемый в краже денег из ящика для пожертвований в церкви. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию поступило сообщение о взломе ящика для пожертвований в церкви Ленинского района. Добычей злоумышленника стали три тысячи рублей. Подозреваемого в краже удалось задержать. 20-летний мужчина сообщил полицейским, что большую часть украденных денег он потратил на стрижку, а на остававшиеся купил спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в хранилище, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Москве мужчина пытался украсть сделанную изо льда машину. Злоумышленник не сумел сдвинуть тяжелую ледяную фигуру с места, попытался скрыться, но был задержан. На место был вызван наряд полиции, задержанный объяснил, что хотел сделать своей жене необычный подарок, а ледяная скульптура показалась ему подходящей.

Ранее пьяный россиянин украл игрушки из автомата и раздал прохожим.

