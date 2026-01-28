«Роснефть» провела исследование древних сортов нефти

Геохимики томского научного института «Роснефти» подвели итоги масштабного исследования древних сортов нефти, которое проводилось с 1998 по 2025 год, сообщает пресс-служба компании.

Ученые нашли в ряде древних сортов нефти Восточной Сибири высокую концентрацию трет-бутилбензола, которое ранее считали нехарактерным для подобных геологических формаций.

Всего во время исследования специалисты проанализировали более 500 сортов нефти из 11 нефтяных провинций России и зарубежья. В ходе исследования в последние 2 года ученые использовали подход на основе машинного обучения.

В компании отметили, что результаты помогут точнее установить первоначальный источник образования нефти.