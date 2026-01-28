Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

«Роснефть» провела исследование древних сортов нефти

Ученые «Роснефти» нашли высокую концентрацию трет-бутилбензола в древних сортах нефти
Пресс-служба «Роснефти»

Геохимики томского научного института «Роснефти» подвели итоги масштабного исследования древних сортов нефти, которое проводилось с 1998 по 2025 год, сообщает пресс-служба компании.

Ученые нашли в ряде древних сортов нефти Восточной Сибири высокую концентрацию трет-бутилбензола, которое ранее считали нехарактерным для подобных геологических формаций.

Всего во время исследования специалисты проанализировали более 500 сортов нефти из 11 нефтяных провинций России и зарубежья. В ходе исследования в последние 2 года ученые использовали подход на основе машинного обучения.

В компании отметили, что результаты помогут точнее установить первоначальный источник образования нефти.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!