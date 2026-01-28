Эксперт прокомментировал заявления о блокировке Telegram в России

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью РИАМО прокомментировал заявление зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина о скорой блокировке мессенджера Telegram в России.

«Мы с вами, знаете, являемся жертвами любопытной такой истории: мы слушаем законодательные органы, когда они нам говорят про исполнительные действия. <...> Если бы с этой идеей выступил глава Роскомнадзора Андрей Липов, то я бы это воспринял серьезно», — сказал Клименко.

Он добавил, что судьба Telegram в России в краткосрочной перспективе неизвестна. Если Роскомнадзор примет соответствующее решение, то у ведомства есть силы и средства, чтобы ограничить работу мессенджера.

Как заявил накануне Делягин, полная блокировка Telegram может произойти в сентябре. По его словам, мессенджер могут закрыть в РФ по схеме видеохостинга Youtube.

До этого СМИ сообщили, что с начала года пользователи Telegram в России начали массово жаловаться на проблему с загрузкой видеофайлов. По данным источников «Москвы 24», она была связана с новыми мерами Роскомнадзора в отношении мессенджера. В Госдуме назвали ситуацию «намеком» администрации Telegram. Однако позже РКН опроверг введение ограничений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

