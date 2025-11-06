На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал объявление Года единства народов России глубоко символичным

Политолог Ухов: президент РФ дал вектор межнациональной политике России
Михаил Терещенко/РИА Новости

На прошедшем накануне заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте России глава государства Владимир Путин задал четкий вектор здоровой межнациональной политики в России, это опора на государствообразующий народ, единение вокруг него других коренных этносов. Об этом заявил политолог Илья Ухов.

По его словам, знаковым аспектом заседания стал выход в публичное поле проблематики деструктивных попыток разрушения внутреннего единства России через умаление роли русского народа.

«Не секрет, что помимо разрушительной внешней русофобии есть и русофобия внутренняя, которую продуцируют разного рода сепаратисты и националисты, финансируемые идеологами «деколонизации» из-за рубежа. Поэтому акцент президента РФ на сохранении ведущей роли русского народа положительно резонирует в общественно-политическом пространстве», — подчеркнул Ухов.

Он также добавил, что поддержанное президентом РФ объявления 2026 года Годом единства народов России несет в себе глубокий символический смысл.

«Дело в том, что глава российского государства обозначил важные факторы такого единства — оно будет строиться на принадлежности к великой русской культуре, русскому языку, на формировании общегражданской идентичности, которая будет основываться на русской культурной матрице», — резюмировал политолог.

