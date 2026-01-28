Размер шрифта
Москвичи смогут оплатить парковку в навигаторе

2ГИС запустил оплату парковок в Москве
Евгений Одиноков/РИА Новости

Москвичи смогут оплачивать парковки в столице с помощью 2ГИС, не переключаясь на другие приложения, сообщает пресс-служба геосервиса.

Как отметили в пресс-службе, это повысит удобство и поможет сэкономить время.

Москвичи смогут оплатить в 2ГИС более 176 тыс. парковочных мест, находящихся в ведении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Позднее по мере расширения сети подключат новые зоны.

«Мы делаем навигатор таким, чтобы он добавлял водителю комфорта и уверенности за рулем. Мы добавляем в него как технологические новинки — например, первыми в России и Европе начали отображать сигналы светофоров — так и, конечно, ожидаемые, но не менее важные контекстные возможности про выбор парковки, ее быструю оплату прямо в приложении», — рассказал СРО (руководитель продуктов) в 2ГИС Максим Березкин.

Во время поездки 2ГИС сообщит водителю, что он паркуется в платной зоне. После этого водитель сможет перейти к оплате по кнопке в подсказке навигатора. Также парковку можно выбрать на карте. Оплатить парковку можно банковской картой с помощью сервиса ЮKassa.

Как отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, оплатить парковку в столице можно множеством способов.

«Оплатить парковку можно через приложение «Парковки России», СМС, голосовым набором, а также через сервисы партнеров. Теперь к ним добавился 2ГИС – активным пользователям этого сервиса будет удобно совершать оплату стоянки, не переключаясь с привычного приложения», — сказал он.

Кроме того, пользователи 2ГИС могут отфильтровать в приложении разные виды парковок (платные, бесплатные, для электромобилей, резидентов и общедоступные).
 
