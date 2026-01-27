Размер шрифта
Депутат Романов поздравил петербуржцев с Днем Ленинградской Победы

Депутат Романов назвал святым долгом сохранение памяти о подвиге ленинградцев
Пресс-служба Михаила Романова

День Ленинградской Победы — это одновременно героическая и трагическая дата в истории России. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Он напомнил, что 27 января отмечается 82-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По его словам, в этот день в 1944 году операция «Январский гром» привела к полному уничтожению вражеского кольца вокруг города на Неве.

«Жители непокоренного города показали пример непревзойденного мужества, героизма, силы духа и стойкости. Под постоянными бомбежками и артобстрелами изможденные от голода и холода люди продолжали работать, учиться и защищать родной город. Невозможно измерить, сколько боли, страданий, лишений вместили в себя эти страшные 872 блокадных дня. И в то же время они были полны величайшей стойкостью, огромной духовной силой людей — жителей и защитников блокадного Ленинграда», — написал Романов.

Парламентарий напомнил, что три года назад Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда актом геноцида. По данным прокуратуры, число жертв составило не менее 1 093 842 человек, а ущерб, нанесенный городу и его жителям, в пересчете на современные деньги превысил 35 трлн рублей.

«Установлено негативное влияние условий блокады на здоровье не только тогдашних жителей Ленинграда, но и их потомков», — подчеркнул депутат.

Романов отметил, что память о подвиге ленинградцев сохраняется как священный долг.

«Судьба города на Неве до сих пор определяется с учетом этих потерь. Потому День Ленинградской Победы так важен. Сегодня, на Пискаревском мемориальном кладбище, поклоняясь монументу «Мать-Родина», мы вспоминали подвиг ленинградцев, отдавая дань уважения их силе духа и несгибаемой воле. Наш святой долг — сохранять и передавать новым поколениям правду и память о героических защитниках нашего города», — сказал он.
 
