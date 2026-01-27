Размер шрифта
В Москве показали коллекцию предметов центра костюма и реквизита

Центр костюма и реквизита «Жар-птица» показал 10 самых интересных раритетов
Пресс-служба Московского кинокластера

Центр костюма и реквизита «Жар-птица» представил 10 самых интересных раритетов киносклада, сообщается на сайте kp.ru.

Одним из самых интересных предметов центра является античное кресло «Борис Годунов», изготовленное в мастерских Большого театра.

В коллекции центра также есть трон Шаляпина, который использовался в 1917 году в опере «Дон Карлос».

Во время съемок сериала «Золотая Орда» в 2018 году скатерть для пира «Золотое руно» украшала стол монгольского хана, а в 2019 году она попала в фонд киносклада. В процессе реставрации мастер Яна Васкис восстановила подкладку, поврежденные участки, бисер и декоративные элементы.

Также в коллекции киносклада есть свадебный подарок кайзера Николаю II, платье Анны Иоанновны, канапе Маргариты, кабинетный сейф майки сборной СССР по баскетболу, шкаф принцессы из «Бременских музыкантов» и коронационное платье императрицы Александры Федоровны.
 
