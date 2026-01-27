Мультимедийный каток в «Лужниках» стал новым местом притяжения Москвы

Каток в «Лужниках» в новогодние праздники посетили более 150 тыс. гостей

Новый мультимедийный каток в «Лужниках» стал одним из самых популярных локаций столицы у любителей активного отдыха, только в новогодние каникулы его посетили свыше 150 тыс. москвичей и туристов. Об этом рассказала пресс-служба спорткомплекса.

В ней напомнили, что на катке площадью более 16 тыс. квадратных метров можно как прокатиться на коньках, так и наблюдать за различными проекциями на фасаде Большой спортивной арены.

Мультимедийное шоу транслируется на всех вечерних сеансах. Общая площадь подсветки составляет 8 тыс. квадратных метров.

Также на прилегающих к основному катку ледовых аллеях размещены 24 иммерсивные инсталляции.

На вечерних сеансах, помимо 3Д-шоу, проводятся выступления диджеев и различные другие активности.

Кроме того, на площадке действуют прокат и заточка коньков, работают помощники-ассистенты, есть теплые раздевалки и гастрокомплекс. Для входа в кафе и рестораны не нужно снимать коньки.

У новичков есть возможность потренироваться с инструктором. Для детей предусмотрена отдельная площадка.

В пресс-службе спорткомплекса добавили, что на территории «Лужников» в этом сезоне работают еще два катка. Первый расположен на территории Южного спортивного центра, здесь проходят мастер-классы с участием звезд фигурного катания. Попасть на них можно по предварительной регистрации.

Второй каток находится на летних кортах Дворца тенниса «Лужники».