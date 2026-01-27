Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Мультимедийный каток в «Лужниках» стал новым местом притяжения Москвы

Каток в «Лужниках» в новогодние праздники посетили более 150 тыс. гостей
Пресс-служба Спорткомплекса «Лужники»

Новый мультимедийный каток в «Лужниках» стал одним из самых популярных локаций столицы у любителей активного отдыха, только в новогодние каникулы его посетили свыше 150 тыс. москвичей и туристов. Об этом рассказала пресс-служба спорткомплекса.

В ней напомнили, что на катке площадью более 16 тыс. квадратных метров можно как прокатиться на коньках, так и наблюдать за различными проекциями на фасаде Большой спортивной арены.

Мультимедийное шоу транслируется на всех вечерних сеансах. Общая площадь подсветки составляет 8 тыс. квадратных метров.

Также на прилегающих к основному катку ледовых аллеях размещены 24 иммерсивные инсталляции.

На вечерних сеансах, помимо 3Д-шоу, проводятся выступления диджеев и различные другие активности.

Кроме того, на площадке действуют прокат и заточка коньков, работают помощники-ассистенты, есть теплые раздевалки и гастрокомплекс. Для входа в кафе и рестораны не нужно снимать коньки.

У новичков есть возможность потренироваться с инструктором. Для детей предусмотрена отдельная площадка.

В пресс-службе спорткомплекса добавили, что на территории «Лужников» в этом сезоне работают еще два катка. Первый расположен на территории Южного спортивного центра, здесь проходят мастер-классы с участием звезд фигурного катания. Попасть на них можно по предварительной регистрации.

Второй каток находится на летних кортах Дворца тенниса «Лужники».
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!