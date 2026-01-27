«Роснефть» повысит надежность трубопроводного транспорта

Специалисты уфимского научного института «Роснефти» разработали новый программно-аналитически комплекс, который поможет контролировать целостность и повысит надежность трубопроводного транспорта, сообщает пресс-служба компании.

Программный комплекс будет в непрерывном режиме обрабатывать информацию о свойствах перекачиваемых углеводородов и данные с датчиков давления. При обнаружении отклонений комплекс покажет координаты точки потери целостности трубопровода.

В компании отметили, что новый комплекс поможет эффективно контролировать целостность трубопроводов не только с подготовленной нефтью, но и с жидкими углеводородами с небольшим содержанием газа.

Испытания нового комплекса успешно провели на производственных объектах «Башнефть-Добыча», «Роспан Интернешнл» и «Самаранефтегаз».