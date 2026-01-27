Исследование показало неоднозначное отношение россиян к эксфлюенсерам

Треть российских интернет-пользователей проявляет интерес к бытовому контенту в социальных сетях, однако не всегда верит в его искренность. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно опросу, в 2026 году в соцсетях усиливается тренд на так называемых эксфлюенсеров – блогеров, которые отказываются от кликбейтов и гонки за охватами, и акцентируются на повседневной жизни.

Такой формат оказался близок 21% респондентов, еще 29% относятся к нему нейтрально, но с интересом. При этом для 31% опрошенных подобный контент не представляет интереса.

Еще 10% предпочитают смотреть его фоном, а 9% отметили, что для них важнее динамика, чем содержание.

Эмоциональная реакция российской аудитории на эксфлюенсеров в целом остается сдержанной. Более половины участников опроса (51%) заявили, что не испытывают при просмотре бытового контента особых чувств.

Еще 16% считают его скучным из-за медленного темпа, 15% ценят ощущение реальной жизни «без фильтров», 12% находят в нем уют и спокойствие, а 6% признались, что такой контент вызывает у них легкую зависть и желание замедлиться.

Блогеров, сознательно снижающих активность и дистанцирующихся от гонки за охватами, большинство респондентов воспринимают отстраненно. Почти половина опрошенных (47%) не следят за такими авторами, 21% занимают нейтральную позицию, 11% относятся к ним скептически.

В искренность подобных блогеров верят 14% участников опроса, при этом 7% отметили, что, несмотря на позитивное отношение, сам контент им неинтересен.

Оценки перспектив эксфлюенсеров также разделились. По 30% респондентов считают, что массовый интерес в соцсетях сохранится за развлекательным контентом или что тренд на «простую жизнь» носит временный характер.

Еще 21% рассматривают его как нишевый формат, а 19% полагают, что усталость аудитории от рекламы и глянца может вывести таких авторов в лидеры.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 января 2026 года. В нем приняли участие 2 026 интернет-пользователей.