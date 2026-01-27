Размер шрифта
Стало известно, сколько россиян чаще расплачиваются банковской картой

fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян привыкли совершать покупки с помощью банковской карты. При этом QR-код оказался самым непопулярным способом оплаты. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 85% респондентов предпочитают расплачиваться банковской картой. По их мнению, этот способ является наиболее удобным, быстрым и понятным. При этом многие россияне уже перестали носить собой наличные, а с оплатой с помощью QR-кода им не хочется «возиться».

Другие 11% участников опроса отдают предпочтение наличным средствам. Эти респонденты поделились, что в их регионе интернет может работать нестабильно, поэтому порой Сеть подводит. Для того чтобы избегать непредвиденных ситуаций, они носят с собой бумажные деньги.

Еще 3% опрошенных выбирают оплату по QR-коду. Россияне признались, что им нравится возможность не брать с собой как наличные, так и банковские карты. Им нравится пользоваться телефоном для оплаты. Респонденты считают этот способ очень практичным.

Оставшийся 1% проголосовал за вариант «другое». Россияне заявили, что чаще всего расплачиваются по биометрии или с помощью специальных стикеров.

Ранее стало известно, что больше половины россиян боятся остаться без работы.
 
