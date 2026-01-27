Размер шрифта
Россиян призвали не торопиться убирать новогодние украшения

Товаровед Михайлова: убрать новогодний декор стоит после Китайского Нового года
nikkimeel/Shutterstock/FOTODOM

Многие интуитивно откладывают уборку новогоднего декора, поскольку он продолжает создавать ощущение тепла и уюта в доме. И ничего «неправильного» в этом нет: ориентироваться стоит не на даты в календаре, а на собственный комфорт. Такой совет в беседе с РИАМО дала эксперт товарной категории «Дом и сад» бренда эмоциональных товаров modi Татьяна Михайлова.

«Оптимальным временем считается период после Китайского Нового года. Если украшения продолжают радовать и поддерживать атмосферу уюта, можно позволить им остаться дольше. Праздник — это прежде всего эмоции, а не четкие рамки», — подчеркнула специалист.

Процесс уборки декора также можно превратить в приятный ритуал. Сортировка украшений под спокойную музыку и при теплом свете ламп помогает создать ощущение завершенности праздничного периода без резкого «обрыва» настроения, добавила Михайлова.

Ученые Пермского Политеха до этого объяснили, как утилизировать новогоднюю елку с пользой.

Эксперты подчеркивают, что выбрасывать елку целиком в обычный мусорный контейнер запрещено. Дерево относится к крупногабаритным отходам и может повредить прессующий механизм мусоровоза. За такую утилизацию предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей.

По словам доктора технических наук, профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Натальи Слюсарь, елку следует сдавать на специальные площадки для крупногабаритного мусора либо предварительно распилить ствол и обрезать ветки.

Ранее россиянам рассказали, как сберечь новогодние игрушки.
 
