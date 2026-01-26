Минтранс и Росавиация усилили мониторинг самолетов после сбоя системы Leonardo

Минтранс и Росавиация ведут мониторинг на фоне сбоя в системе бронирования

Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг самолетов на фоне сбоя в системе бронирования Leonardo. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта», — сказано в сообщении.

26 января в системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой, из-за чего оказалась временно ограничена регистрация пассажиров и багажа, а также возможны изменения в расписании рейсов «Аэрофлота».

В связи со сбоем также временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании, включая сайт, контакт-центр и агентства. Как уточнили в «Аэрофлоте», на данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.

10 января сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». По данным СМИ, десятки рейсов были задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.