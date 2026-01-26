Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Минтранс и Росавиация усилили мониторинг самолетов после сбоя системы Leonardo

Минтранс и Росавиация ведут мониторинг на фоне сбоя в системе бронирования
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг самолетов на фоне сбоя в системе бронирования Leonardo. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта», — сказано в сообщении.

26 января в системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой, из-за чего оказалась временно ограничена регистрация пассажиров и багажа, а также возможны изменения в расписании рейсов «Аэрофлота».

В связи со сбоем также временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании, включая сайт, контакт-центр и агентства. Как уточнили в «Аэрофлоте», на данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.

10 января сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». По данным СМИ, десятки рейсов были задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!