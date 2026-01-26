Размер шрифта
Общество

Врач рассказал, для кого опасен айс-флоатинг

Врач Кондрахин: айс-флоатинг опасен для людей с заболеванием внутреннего уха
photosoft/Shutterstock/FOTODOM

Айс-флоатинг – плавание в ледяной воде с использованием гидрокостюма. Такая практика, направленная на глубокое расслабление, опасна для людей с заболеванием внутреннего уха, известным под названием болезнь Меньера. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист объяснил, что болезнь Меньера связана с нарушением работы вестибулярного аппарата, поэтому пациенты могут столкнуться с головокружением и дезориентацией из-за необычного положения тела при айс-флоатинге.

Практика также противопоказана людям с заболеваниями центральной нервной системы, так как она может стать причиной сбоя передачи сигналов, потерю равновесия, а в результате и риск утопления.

Эксперт предупредил, что отдельную группу риска входят пациенты с низким артериальным давлением, поскольку во время айс-флоадинга оно может упасть. Также практику следует избегать людям с нестабильным психическим состоянием.

«Для того, кто и в обычной жизни испытывает тревогу, погружение в ледяную воду и необходимость контролировать свое тело в непривычной среде становятся источником сильного стресса. Вместо расслабления это может привести к панике, неправильным действиям и опасной ситуации», – объяснил врач.

Тем, у кого нет противопоказаний, рекомендуется приступать к занятию с осторожностью. При этом начинать важно в безопасной среде, такой как бассейн, и под контролем специалиста.

Ранее стало известно, что в Мурманской области разработают правила регулирования айс-флоатинга.
 
