Общество

Мужчина с деменцией забыл, что женат уже 39 лет, и вновь сделал предложение супруге

The Ivy at Berkeley

В США 77-летний мужчина с деменцией забыл, что женат уже 39 лет, и снова сделал жене предложение. Об этом сообщает The Washington Post.

Майкл О'Рейли из Калифорнии страдает болезнью Альцгеймера. В ноябре прошлого года, когда его 78-летняя жена, Линда Фельдман, навещала его в доме престарелых в Беркли, он задал вопрос, на который она уже ответила утвердительно почти четыре десятилетия назад. И женщина вновь согласилась выйти за него замуж, решив не напоминать, что они уже женаты, так как это могло вызвать путаницу.

До того, как болезнь начала разрушать его разум, у О'Рейли была замечательная память, но семь лет назад ему поставили страшный диагноз, из-за чего Линде пришлось стать опекуном своего мужа. Около двух с половиной лет назад она перевела его в специализированное учреждение, при этом мужчина всегда оставался ласков с нею. Фельдман сказала, что знает многих людей с болезнью Альцгеймера, которые совсем не узнают своих супругов или злятся на них.

«В жизни случаются самые разные кризисы. Это одна из историй о том, как любовь может выдержать даже самые сложные препятствия», — уверена американка.

После того, как Майкл сделал ей повторное предложение, женщина спросила, может ли она использовать небольшую комнату для свадебной церемонии, но сотрудники дома престарелых предложили организовать полноценное мероприятие. Персонал потратил несколько недель на планирование церемонии и застолья с шикарным тортом. На свадьбе присутствовало около 25 человек, а церемонию провела дочь О'Рейли, Шэрон Фрост.

«Каждый раз, когда Линда приходит к Майклу, он снова влюбляется в нее. Это была возможность создать для них позитивную и счастливую атмосферу. Мы отнеслись к этому как к настоящей свадьбе. Мы хотели сделать этот момент особенным», — сказала Анхелес Стика, исполнительный директор дома престарелых.

Ранее супруги развелись после 16 лет брака из-за облысения жены.
 
