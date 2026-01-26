Размер шрифта
Барс напал на туристку, решившую сделать с ним селфи

Daily Mail: в Китае дикий барс напал на женщину, пытавшуюся сделать с ним селфи
В Китае туристка получила серьезные травмы после нападения снежного барса, когда попыталась приблизиться к редкому хищнику для селфи, пишет Daily Mail.

По данным местных СМИ, женщина каталась на лыжах и по пути обратно в отель заметила снежного барса, находившегося в снегу. Несмотря на ранее распространенные предупреждения властей о появлении хищника в этом районе, туристка подошла к животному на расстояние около трех метров, пытаясь сделать фотографию.

В какой-то момент барс внезапно напал на китаянку. Женщина оказалась прижатой к земле в глубоком снегу, а затем ей кинулись на помощь другие люди. Лицо пострадавшей было в крови.

Более тяжелых травм удалось избежать благодаря защитному шлему. Нападение прекратилось после того, как инструктор отогнал хищника, размахивая лыжными палками.

Женщину доставили в местную больницу. Сообщается, что ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее в Таиланде львица сбежала из дома и напала на 11-летнего мальчика.
 
