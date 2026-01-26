Размер шрифта
Общество

Ректор одного из московских вузов сообщил о своей отставке

Реморенко: сегодня последний день работаю ректором МГПУ
Пресс-служба МГПУ

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что уходит с должности.

«Сегодня последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали. Классный университет, ему еще немало чего предстоит. Всё получится», — написал он.

В августе 2023 года Реморенко разрешил студентам МГПУ использовать технологии искусственного интеллекта при написании диплома. Обучающиеся смогут использовать такие чат-боты, как ChatGPT, и другие инструменты на основе ИИ для получения данных и текстов при работе над выпускной квалификационной работой (ВКР). При этом заимствованную информацию необходимо самостоятельно анализировать, перерабатывать и обосновывать.

В 2022 году Реморенко дал интервью «Газете.Ru», в котором рассказал, почему в педагогические вузы перестали идти ради бумажки о высшем образовании, что пугает молодых учителей в профессии и почему количество отчетов в российских школах вряд ли когда-то сильно уменьшится.

Ранее в Европе закрыли единственный филиал МГУ.
 
