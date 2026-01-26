Размер шрифта
Пенсионерка разбивает телевизор, если в сериалах обижают ее любимых героев

Пожилая китаянка разбивает телевизор, когда в сериале обижают ее любимых героев
Пенсионерка из Китая стала известной в сети, потому что разбивала телевизор, когда ее любимых героев в сериале обижали, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, 90-летняя женщина живет в провинции Ляонин и с особым увлечением смотрит исторические теледрамы. Она громко комментирует происходящее на экране, ругает персонажей и в моменты сильных эмоций даже бьет по телевизору, если считает, что любимых героев несправедливо обижают.

По словам внучки по фамилии Лю, в обычной жизни бабушка спокойна и доброжелательна, а столь бурные эмоции проявляет только во время просмотра сериалов.

«Это как ее вторая личность», — шутит она.

Эмоциональность привела и к практическим последствиям: один телевизор пришлось заменить, а на новом спустя несколько дней появилась черная полоса после очередного удара по экрану. В итоге семья установила защитный акриловый экран. Идею заменить телевизор проектором родственники отвергли, опасаясь, что бабушка может пораниться, ударив по стене.

Родные также пытались ограничить ей время просмотра сериалов, но это расстроило пожилую женщину. В итоге семья решила не вмешиваться.

Ранее в сети прославилась пенсионерка, которая катается на скейтборде.
 
