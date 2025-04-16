Бездомный притворился монахом и просил деньги на храм у прохожих

Лжемонаха поймали за сбором пожертвований во время буддийского праздника Сонгкран в Таиланде. Об этом сообщает Thaiger.

Мужчину, выдававшего себя за монаха, заметили в Накхонпатхоме. Он собирал пожертвования во время фестиваля, посвященного тайскому Новому году. Сегодня, 15 апреля, местные жители сообщили властям о неизвестном, который был одет в монашескую рясу, но «демонстрировал немонашеское поведение»

Полиция обнаружила подозреваемого сидящим на тротуаре. 40-летний мужчина, оказавшийся бездомным, признался, что не является рукоположенным монахом и переоделся в буддийскую кашаю, чтобы собирать милостыню у людей.

Его задержали и отвезли на встречу с окружным главой монастыря Хуай Чораке. Там ему запретили выдавать себя за монаха и заставили в присутствии свидетелей пообещать, что в будущем он больше не будет совершать подобных действий. Монашеский комитет не стал подавать в суд, вместо этого бездомному предложили молоко, еду и предметы первой необходимости.

Ранее стало известно, что кардиолог, лечивший людей около 20 лет, сфальсифицировал свой диплом и погубил семерых человек.