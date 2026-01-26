Врач рассказал, сколько эскимо можно есть без вреда для здоровья

Эскимо может стать безопасной частью рациона, если употреблять не более одного лакомства в день. Об этом «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Эксперт отметил, что калорийность одной порции классического эскимо составляет примерно от 120 до 170 ккал. При этом в таком продукте содержится около 8–12 граммов жира, 6–7 граммов из которых являются насыщенными, а также 9–15 граммов сахара.

«Одна палочка легко покрывает до трети дневного лимита насыщенных жиров и приличную долю «разрешенных» сладостей. Поэтому идеальное эскимо — это не «нулевая калорийность», а честный размер: один стандартный брикет один раз в день или реже, а не три подряд «потому что маленькие», — объяснил врач.

По его словам, немаловажную роль также играют время и способ употребления эскимо. Сладость рекомендуется есть только после основного приема пищи, поскольку перекус мороженым на голодный желудок может спровоцировать резкий скачок сахара в крови. При этом следует употреблять десерт медленно и осознанно, чтобы сохранить ощущение удовольствия и избежать переедания.

Гастроэнтеролог добавил, что людям с непереносимостью лактозы и аллергией на белок коровьего молока важно особенно осторожно относиться к эскимо, так как оно может негативно отразиться на здоровье. Таким пациентам эксперт посоветовал употреблять безлактозные и растительные аналоги сладости, обращая внимание на содержание в них сахара и жиров.

Помимо этого, людям с диабетом мороженое можно есть только при строгом учете углеводов и размера порции. Пациентам с нарушениями липидного обмена и сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно контролировать частоту употребления эскимо, отдавая предпочтение десертам с пониженным содержанием насыщенных жиров.

Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко до этого говорила, что фруктовые форматы мороженого, такие как сорбет, являются наиболее безопасными видами блюда для фигуры. По ее словам, сорбет можно считать сладким перекусом, который не будет сильно влиять на общий суточный калораж.

