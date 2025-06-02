Авторитарность родителей мешает умственному развитию детей, выяснили ученые

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что родительские убеждения в области социального доминирования и авторитаризма могут сказываться на развитии у детей так называемой «теории разума» — способности понимать, что у других людей могут быть свои желания, убеждения и эмоции. Работа опубликована в журнале International Journal of Behavioral Development (IJBD).

Авторы изучали, как мировоззрение родителей отражается на их речевом поведении и, как следствие, на социальных навыках детей. Исследование охватило 79 матерей и их детей в возрасте от 2 до 6 лет. В рамках эксперимента матерей просили описывать изображения детей, принадлежащих к своей этнической группе и к «внешней» группе. При этом фиксировалось, как часто они используют слова, отражающие мысли, чувства или желания.

Результаты оказались показательными: матери с более выраженными авторитарными взглядами значительно реже употребляли «эмоциональные» слова при описании детей из другой этнической группы. Кроме того, их собственные дети показали более низкие результаты в тестах на теорию разума — даже после учета уровня языка, возраста и образования матери.

«Если вы меньше говорите с ребенком о чувствах и мыслях других — особенно о людях, не похожих на вас, — вы тем самым ограничиваете его возможности учиться понимать других», — объяснил профессор психологии Тед Раффман, один из авторов исследования.

Ученые призывают к проведению более масштабных исследований, чтобы глубже понять, как убеждения родителей формируют будущую социальную чувствительность детей.

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