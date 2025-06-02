На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Авторитарность родителей мешает умственному развитию детей, выяснили ученые

IJBD: авторитарность родителей влияет на развитие эмпатии у детей
close
Freepik

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что родительские убеждения в области социального доминирования и авторитаризма могут сказываться на развитии у детей так называемой «теории разума» — способности понимать, что у других людей могут быть свои желания, убеждения и эмоции. Работа опубликована в журнале International Journal of Behavioral Development (IJBD).

Авторы изучали, как мировоззрение родителей отражается на их речевом поведении и, как следствие, на социальных навыках детей. Исследование охватило 79 матерей и их детей в возрасте от 2 до 6 лет. В рамках эксперимента матерей просили описывать изображения детей, принадлежащих к своей этнической группе и к «внешней» группе. При этом фиксировалось, как часто они используют слова, отражающие мысли, чувства или желания.

Результаты оказались показательными: матери с более выраженными авторитарными взглядами значительно реже употребляли «эмоциональные» слова при описании детей из другой этнической группы. Кроме того, их собственные дети показали более низкие результаты в тестах на теорию разума — даже после учета уровня языка, возраста и образования матери.

«Если вы меньше говорите с ребенком о чувствах и мыслях других — особенно о людях, не похожих на вас, — вы тем самым ограничиваете его возможности учиться понимать других», — объяснил профессор психологии Тед Раффман, один из авторов исследования.

Ученые призывают к проведению более масштабных исследований, чтобы глубже понять, как убеждения родителей формируют будущую социальную чувствительность детей.

Ранее стало известно, почему одни дети страдают ожирением, а другие нет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами