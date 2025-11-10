На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Испанка спустя 24 года нашла в России сестру, с которой ее разлучили в детстве

Baza: разлученные в детстве сестры нашли друг друга спустя 24 года
Telegram-канал «Baza»

Разлученные в детстве сестры из Нижегородской области нашли друг друга спустя 24 года. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2002 году трехлетнюю Нину и пятилетнюю Наташу отправили в разные детдома Нижегородской области после того, как их отца и матери лишили родительских прав. Позже Нину удочерила одинокая гражданка Испании, которая не знала, что у девочки есть сестра, и увезла ее в свою страну. Через десять лет Нина случайно узнала правду о сестре, разбирая документы, и начала поиски родственницы.

Месяц назад Нина через соцсети и волонтеров смогла найти Наташу в небольшом городе в Нижегородской области. Оказалось, что она находится в тяжелом состоянии — без документов, жилья и памяти. Наташа с трудом передвигается, почти не говорит и не помнит себя. Социальное жилье у девушки отняли мошенники, забрав документы и деньги.

Сейчас волонтеры помогают Наташе восстановить документы, сама она согласилась на госпитализацию. Первый разговор сестер состоялся в больничной палате — Нина позвонила Наташе из Испании, та с трудом, но все же вспомнила сестру.

По данным kp.ru, у Наташи была нелегкая судьба после выхода из детдома. Сначала она связалась не с той компанией, в результате чего квартиру, выданную государством, у нее отняли. В 2023 году девушка уехала работать вахтой, где на протяжении трех месяцев ее держали в плену в подвале, при этом избивали и насиловали. А когда состояние стало критическим, привезли ее в бессознательном состоянии к дому родственника и бросили, пишет kp.ru. С тех пор у Наташи начались проблемы со здоровьем: пропали слух, зрение, память, способность выражать свои мысли. Нина надеется, что сестра сможет поправиться. После этого она собирается забрать ее к себе в Испанию.

Ранее разлученные брат и сестра встретились спустя 80 лет.

