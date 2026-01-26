Размер шрифта
Врач предупредил об опасности ношения трусов из шерсти и меха

Врач Кондрахин: трусы из меха могут негативно повлиять на фертильность у мужчин
Ношение трусов из шерсти и искусственного меха в течение длительного времени может оказать негативное влияние на фертильность у мужчин. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, в целом такие изделия можно использовать в холодную погоду для длительных прогулок, чтобы защитить паховую область от переохлаждения. Это поможет избежать риска застудить органы малого таза (у мужчин из-за этого может развиться простатит, у женщин — цистит).

«Однако, если носить трусы с мехом регулярно и не только на улице, постоянный перегрев паховой области тоже может привести к проблемам со здоровьем. Особенно это опасно для мужчин, у которых тестикулы вынесены наружу. Их температура не должна сильно повышаться, в противном случае фертильность снижается», — сказал Кондрахин.

Врач добавил, что такой перегрев не очень опасен для женщин, однако, в тепле активизируются грибки рода Candida, провоцирующие возникновение молочницы.

В сервисе для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping до этого сообщили «Газете.Ru», что в России начали продавать меховые трусы за 16 490 рублей. На платформе появились меховые трусы от бренда Martine Rose. Модель, выполненная из плюшевого материала, напоминающего натуральный мех.

Ранее врач назвал главные опасности тесного нижнего белья и носков.

