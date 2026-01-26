Врач предупредил об опасности ношения трусов из шерсти и меха

Врач Кондрахин: трусы из меха могут негативно повлиять на фертильность у мужчин

Ношение трусов из шерсти и искусственного меха в течение длительного времени может оказать негативное влияние на фертильность у мужчин. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, в целом такие изделия можно использовать в холодную погоду для длительных прогулок, чтобы защитить паховую область от переохлаждения. Это поможет избежать риска застудить органы малого таза (у мужчин из-за этого может развиться простатит, у женщин — цистит).

«Однако, если носить трусы с мехом регулярно и не только на улице, постоянный перегрев паховой области тоже может привести к проблемам со здоровьем. Особенно это опасно для мужчин, у которых тестикулы вынесены наружу. Их температура не должна сильно повышаться, в противном случае фертильность снижается», — сказал Кондрахин.

Врач добавил, что такой перегрев не очень опасен для женщин, однако, в тепле активизируются грибки рода Candida, провоцирующие возникновение молочницы.

В сервисе для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping до этого сообщили «Газете.Ru», что в России начали продавать меховые трусы за 16 490 рублей. На платформе появились меховые трусы от бренда Martine Rose. Модель, выполненная из плюшевого материала, напоминающего натуральный мех.

