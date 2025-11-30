На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал главные опасности тесного нижнего белья и носков

Врач Артищев: тесные носки могут стать причиной нарушения кровообращения в ногах
Freepik.com

Ношение тесных носков может повысить риск нарушения кровообращения в ногах, а давление тугой резинки брюк на живот – привести к проблемам с пищеварением. Об этом «Газете.Ru» рассказал Артищев Вячеслав Петрович, ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии (ИАМ) Пироговского университета.

По словам эксперта, при подборе одежды и нижнего белья нужно внимательно отслеживать наличие дискомфорта или ощущения давления.

Артищев уточнил, что давящая обувь и тугие носки повышают риск нарушения кровообращения в ногах – в этом случае может возникнуть ощущение онемения, покалывания или холода в конечностях. Дополнительно эксперт посоветовал проявлять внимательность при подборе брюк.

«Узкие брюки или джинсы, особенно с тугим поясом, могут давить на живот, создавая проблемы с органами пищеварительного тракта», – объяснил Артищев в беседе с «Газетой.Ru».

Врач добавил, что тесное нижнее белье, сдавливающее бедра или талию, может стать причиной нарушения кровотока в ногах и отеков у мужчин и женщин. Опасность для последних также представляет неподходящий бюстгальтер.

«Слишком тесный бюстгальтер не только вызывает раздражение кожи и пережимает кровеносные сосуды, но и способствует перенапряжению мышц спины и ограничению подвижности», – предупредил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее врач назвал самый опасный для ног тип обуви на каблуке.

