Россияне смогут записаться к врачу через Мах

Пользователи российского мессенджера Mах смогут записаться на платформе к врачу. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков рассказал, что с командой Мах проводится работа по созданию в мессенджере медицинских сервисов. В их число входит запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций и подписание согласий на медицинское вмешательство.

Уточняется, что для первой записи пользователи должны будут предоставить согласие на обработку персональных данных, а также указать дату рождения, номера СНИЛС и пройти авторизацию через «Госуслуги».

После этого запись будет осуществляться по упрощенной схеме.