Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне смогут записаться к врачу через Мах

В мессенджере Мах появятся медицинские сервисы
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Пользователи российского мессенджера Mах смогут записаться на платформе к врачу. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков рассказал, что с командой Мах проводится работа по созданию в мессенджере медицинских сервисов. В их число входит запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций и подписание согласий на медицинское вмешательство.

Уточняется, что для первой записи пользователи должны будут предоставить согласие на обработку персональных данных, а также указать дату рождения, номера СНИЛС и пройти авторизацию через «Госуслуги».

После этого запись будет осуществляться по упрощенной схеме.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+