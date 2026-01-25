Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В США скончался врач, который помог миру избавиться от оспы

NYT: умер врач Уильям Фейги, разработавший стратегию по вакцинации от оспы
wikipedia.org

В США на 90-м году жизни скончался врач и эпидемиолог Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации, сыгравшую ключевую роль в ликвидации натуральной оспы. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, Фейги умер вечером 24 января в своем доме в Атланте. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность, уточнил его друг и коллега Марк Розенберг.

Уильям Фейги родился в 1936 году и пришел в медицину как миссионерский врач. Его считают одной из наиболее авторитетных фигур в сфере общественного здравоохранения. Он возглавлял Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане, а также руководил ранним этапом реакции страны на эпидемию ВИЧ/СПИДа. Его преемники неоднократно обращались к нему за советами. В 2012 году Фейги наградили высшей гражданской наградой США — Президентской медалью Свободы.

Во время работы в CDC Фейги расширил сферу деятельности ведомства, сделав акцент не только на инфекционных заболеваниях, но и на проблемах травматизма и насилия с применением оружия, что вызывало острые споры с политиками и лоббистами. После ухода из агентства в 1983 году он инициировал программы, значительно повысившие уровень детской вакцинации во многих странах мира.

Ключевой вклад Фейги в мировое здравоохранение связан с его работой в Африке в 1960-х годах в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по искоренению оспы. Работая в Нигерии, он предложил альтернативу массовой вакцинации — так называемую стратегию «кольцевой вакцинации». Она предполагала выявление заболевших, их изоляцию и прививку всех контактных лиц, а затем — людей из следующего круга контактов и общественных мест. Этот подход позволил эффективно остановить распространение болезни при дефиците вакцин.

Фейги отмечал, что идею такой стратегии он во многом почерпнул из опыта борьбы с лесными пожарами в США, когда огонь локализуют, создавая защитные периметры. Впоследствии именно «кольцевая вакцинация» стала одним из решающих факторов в окончательной ликвидации натуральной оспы, которая за историю человечества унесла, по оценкам, сотни миллионов жизней.

Вклад Фейги в глобальное здравоохранение считается одним из наиболее значимых в XX веке.

Ранее умер бывший президент Кипра.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701959_rnd_1",
    "video_id": "record::da4959a0-a89b-4777-931a-8961d146ec9e"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+