Общество

В Китае запустили социальные сети российской гольфистки

Для китайской аудитории запустили социальные сети Алисы Молокановой
Федерация гольфа Московской области

В Китае в целях развития международного присутствия российского гольфа запустили официальные социальные сети гольфистки сборной Московской области Алисы Молокановой, сообщается в Telegram-канале федерации гольфа Московской области.

Как отметил первый вице-президент федерации гольфа Московской области Алексей Жарич, аккаунты спортсменки в социальных сетях будет вести специальное агентство.

«Также агентство будет заниматься организацией мероприятий. Это будет способствовать популяризации российского гольфа и его новой восходящей звезды», — сказал он.

Социальные сети спортсменки запустили на платформе коротких видеоматериалов Douyin и в социальной сети Xiaohongshu.
 
