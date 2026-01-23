Названы самые популярные предлоги мошенников для получения кодов

У мошенников есть несколько самых популярных схем, с помощью которых они получают коды и обманывают россиян. Об этом RT рассказал руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По словам эксперта, наиболее распространенным среди злоумышленников предлогом для сообщения является подтверждение записи на прием в государственные учреждения. Отправителем кода, который придет жертве в смс или мессенджере, может быть фейковая организация, с представителем которой пользователь якобы общался.

Специалист объяснил, что спустя некоторое время после того, как человек сообщит код, на его электронную почту может быть отправлено фейковое письмо о взломе аккаунта на «Госуслугах». В таком случае отправители настоятельно советуют связаться с «техподдержкой» по указанному номеру, который на самом деле принадлежит мошенникам.

«Также для обмана россиян используются просьбы подтвердить доставку с маркетплейсов или из интернет-магазинов, торговых сетей. Более того, мошенники могут просить сообщить код из смс для подтверждения создания заявки на обслуживание общедомового, внутриквартирного оборудования», — подчеркнул Воронин.

Он напомнил, что официальные представители торговых сетей, а также государственных и других организаций никогда не запрашивают личную информацию и коды по телефону или в сообщении.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев до этого рассказал «Газете.Ru», что использование заранее согласованного кодового слова в кругу семьи и близких может значительно снизить риск стать жертвой мошенников, применяющих технологии дипфейков и подделки голоса. Запрос такого слова у контакта, который представляется жертве знакомым человеком, поможет быстро выявить обман.

