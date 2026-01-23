Объявлена программа фестиваля молодого театра «Первый план»

Холдинг ON Медиа объединил на фестивале 9 студенческих спектаклей в Театре Гоголя

В Москве на площадке Театра Гоголя с 16 по 20 марта пройдет фестиваль студенческих спектаклей «Первый план». Cобытие объединит выпускные работы студентов ведущих театральных вузов России, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — холдинга ON Медиа.

Отмечается, что инициатива реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

В конкурсную афишу фестиваля вошли девять спектаклей, отобранных по итогам рассмотрения более 120 заявок от 36 театральных учебных заведений из разных регионов России.

Программа мероприятия включает постановки по произведениям российской и зарубежной классики, а также современные интерпретации известных драматургических текстов.

В рамках фестиваля будут представлены спектакли: «Человек-амфибия» Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), «Горе от ума» Института современного искусства (Москва), «Три сестры» Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина (Москва), «Блаженный остров» Ярославского государственного театрального института имени Ф. Шишигина.

Также пройдут показы поставок: «Собака на сене» Театрального института имени Бориса Щукина (Москва), «Валентин и Валентина» Высшей школы сценических искусств (Москва), «Наш городок» Школы-студии МХАТ (Москва), «Отрочество» Воронежского государственного института искусств и «День отдыха» Новосибирского государственного театрального института.

Организаторы добавили, что фестиваль направлен на развитие диалога между молодыми театральными коллективами, профессиональным сообществом и зрительской аудиторией, заинтересованной в открытии новых имен в российском театре.

Билеты на все показы поступили в продажу на платформе Ticketland.