Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Объявлена программа фестиваля молодого театра «Первый план»

Холдинг ON Медиа объединил на фестивале 9 студенческих спектаклей в Театре Гоголя
Пресс-служба холдинга ON Медиа

В Москве на площадке Театра Гоголя с 16 по 20 марта пройдет фестиваль студенческих спектаклей «Первый план». Cобытие объединит выпускные работы студентов ведущих театральных вузов России, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — холдинга ON Медиа.

Отмечается, что инициатива реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

В конкурсную афишу фестиваля вошли девять спектаклей, отобранных по итогам рассмотрения более 120 заявок от 36 театральных учебных заведений из разных регионов России.

Программа мероприятия включает постановки по произведениям российской и зарубежной классики, а также современные интерпретации известных драматургических текстов.

В рамках фестиваля будут представлены спектакли: «Человек-амфибия» Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), «Горе от ума» Института современного искусства (Москва), «Три сестры» Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина (Москва), «Блаженный остров» Ярославского государственного театрального института имени Ф. Шишигина.

Также пройдут показы поставок: «Собака на сене» Театрального института имени Бориса Щукина (Москва), «Валентин и Валентина» Высшей школы сценических искусств (Москва), «Наш городок» Школы-студии МХАТ (Москва), «Отрочество» Воронежского государственного института искусств и «День отдыха» Новосибирского государственного театрального института.

Организаторы добавили, что фестиваль направлен на развитие диалога между молодыми театральными коллективами, профессиональным сообществом и зрительской аудиторией, заинтересованной в открытии новых имен в российском театре.

Билеты на все показы поступили в продажу на платформе Ticketland.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+