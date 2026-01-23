В 2026 году 250 тысяч домовладений подключат к газовым сетям в рамках догазификации

Якушев: более 1,1 млн домовладений в России подключены к газу в рамках догазификации

Более 1,1 млн домовладений в России подключены к газовым сетям в рамках догазификации, а в 2026 году планируется подключить еще 250 тыс., сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в рамках заседания федерального штаба по газификации под руководством зампредседателя правительства Александра Новака.

Он отметил, что сейчас в России принято около 1,7 млн заявок на догазификацию, а 1,46 млн из них уже исполнены.

«Миллионы наших граждан смогли значительно повысить комфорт проживания в сельских населенных пунктах и сэкономить на энергоресурсах. При работе над бюджетом «Единая Россия» предусмотрела дополнительное финансирование на социальную догазификацию», — сказал Якушев.

Он отметил, что дополнительное финансирование позволить подключить еще 11 тыс. домохозяйств.

«Этот проект — один из примеров реальных дел партии, направленных на улучшение качества жизни людей по всей стране», — заявил Якушев.

Также в рамках заседания гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе правительства, федеральных органов власти, партии «Единая Россия» и «Газпрома».

«Цель на 2026 года — плюс еще 250 тыс. подключенных домов», — сказал он.

Напомним, инициативу по запуску программы социальной газификации озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию. Глава государства также поручил регионам выделять субсидии размером не менее 100 тысяч рублей отдельным категориям льготников на приобретение газового оборудования и оплату работ по его подключению.