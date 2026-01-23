Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В 2026 году 250 тысяч домовладений подключат к газовым сетям в рамках догазификации

Якушев: более 1,1 млн домовладений в России подключены к газу в рамках догазификации
«Единая Россия»

Более 1,1 млн домовладений в России подключены к газовым сетям в рамках догазификации, а в 2026 году планируется подключить еще 250 тыс., сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в рамках заседания федерального штаба по газификации под руководством зампредседателя правительства Александра Новака.

Он отметил, что сейчас в России принято около 1,7 млн заявок на догазификацию, а 1,46 млн из них уже исполнены.

«Миллионы наших граждан смогли значительно повысить комфорт проживания в сельских населенных пунктах и сэкономить на энергоресурсах. При работе над бюджетом «Единая Россия» предусмотрела дополнительное финансирование на социальную догазификацию», — сказал Якушев.

Он отметил, что дополнительное финансирование позволить подключить еще 11 тыс. домохозяйств.

«Этот проект — один из примеров реальных дел партии, направленных на улучшение качества жизни людей по всей стране», — заявил Якушев.

Также в рамках заседания гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе правительства, федеральных органов власти, партии «Единая Россия» и «Газпрома».

«Цель на 2026 года — плюс еще 250 тыс. подключенных домов», — сказал он.

Напомним, инициативу по запуску программы социальной газификации озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию. Глава государства также поручил регионам выделять субсидии размером не менее 100 тысяч рублей отдельным категориям льготников на приобретение газового оборудования и оплату работ по его подключению.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+