Более тысячи специалистов получили выплаты по программе «Земский работник культуры»

Более тысячи работников культуры стали участниками программы «Земский работник культуры», запущенной Министерством культуры РФ в 2025 году, и получили положенные выплаты. Об этом сообщила статс-секретарь — замминистра культуры Жанна Алексеева.

Отмечается, что программа призвана решить кадровый вопрос в малых городах через привлечение новых специалистов в учреждения культуры. Проект предполагает единовременные выплаты работникам культуры, переехавшим в сельские населенные пункты или города с населением до 50 тыс. человек. Выплата специалистам, переехавшим и трудоустроившимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах ДФО, составляет 2 млн рублей. Для остальных участников программы предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей.

В проекте участвуют 87 регионов России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Наибольшее число новых сотрудников трудоустроились в Удмуртии (72 человека), Тверской области и Башкортостане (по 44 человека).

«Я считаю, что это прекрасный старт – 1074 работника культуры переехали в малые города и села, трудоустроились и получили выплаты. Таким образом, в сельских учреждениях культуры появились новые преподаватели музыкальных, художественных и хореографических дисциплин, руководители домов культуры и творческих кружков, библиотекари – отличные квалифицированные сотрудники, которые горят своим делом», – сказала Жанна Алексеева.

Она также отметила, что прекрасные результаты показали исторические регионы страны — всего в 2025 году по программе там трудоустроен 51 человек. При этом, по ее словам, в 2026 году в рамках программы планируется привлечь более 1,5 тыс. специалистов.

По словам замминистра, значительную часть участников составляют молодые выпускники профильных вузов и колледжей, многие из которых младше 25 лет.

«Многие из них вложили полученные выплаты в приобретение жилья. Надеюсь, у них все сложится, и они и дальше с удовольствием будут работать в новых коллективах», — отметила она.

Алексеева подчеркнула, что в ряде регионов предусмотрены дополнительные меры поддержки: предоставление служебного жилья, компенсация аренды и премии для молодых специалистов.