Россиянка подожгла волосы посетительнице бара

В Улан-Удэ вынесен приговор 45-летней местной жительнице, которая подожгла волосы незнакомой девушке в баре. Об этом сообщается в Telegram-канале InfPol.

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября прошлого года в одном из заведений на улице Ленина. По данным следствия, обвиняемая зажигалкой подожгла волосы незнакомой девушке, которая сидела перед ней.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Суд учел, что подсудимая полностью признала вину, раскаялась, принесла извинения потерпевшей и полностью возместила ей материальный ущерб и моральный вред. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

До этого в Калининградской области мужчина с топором разгромил бар. 43-летний местный житель, находясь в сильном алкогольном опьянении, потребовал у сотрудников заведения включить любимую песню, но получил отказ. Дебошир схватил топор, ударил им по стойке бара и начал угрожать посетителям и сотрудникам заведения. На место был вызван наряд полиции, дебошира удалось задержать.

Ранее в Североморске женщина напала на бармена и ударила его стулом.