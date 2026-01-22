Известная поэтесса высказалась об эмиграции некоторых деятелей культуры из России

Покинувшую Россию после начала спецоперации деятели культуры были движимы собственными обстоятельствами, и могли уже много раз пожалеть о принятом решении. Об этом заявила в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст» поэтесса Лариса Рубальская.

Телеведущая, автор более 600 стихов и текстов песен, а также многократный лауреат фестиваля «Песня года» рассказала о своем становлении как поэтессы, отношении к трагедии в «Крокус Сити Холле» и выбору коллег, покинувших Россию.

Рубальская подчеркнула, что не ее характере судить тех, кто уехал, но она уверена, что каждый учитывал собственные обстоятельства. Поэтесса добавила, что все ее близкие друзья и коллеги остались в России, и поделилась своим опытом нахождения за границей.

«Мой муж работал стоматологом в Министерстве иностранных дел и ежегодно посещал посольства разных стран. Я приезжала к нему, но каждый раз через две-три недели возвращалась — не могу жить там, где слышу другой язык. Я знаю, что хочу жить здесь и чтобы хорошо мне было тоже здесь», — подчеркнула Рубальская.

Также поэтесса поделилась личными переживаниями, связанными с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Всего за пять дней до теракта, унесшего жизни 145 человек, Рубальская выступала на сцене того же зала. Особую боль ей причиняет осознание того, что персонал, проявивший к ней заботу и внимание в тот день, погиб.

Комментируя новости о восстановлении «Крокус Сити Холла», Рубальская заявила, что он должен стать местом памяти и скорби.

«Это, конечно, не мне решать. Но я бы не стала возвращать ему прежний облик. Место должно остаться символом скорби и уважения к погибшим. Там не должна снова громыхать музыка», — считает поэтесса.