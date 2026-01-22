Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Известная поэтесса высказалась об эмиграции некоторых деятелей культуры из России

Поэтесса Рубальская: все мои друзья и коллеги остались в России
Telegram-канал Телега ONLINE

Покинувшую Россию после начала спецоперации деятели культуры были движимы собственными обстоятельствами, и могли уже много раз пожалеть о принятом решении. Об этом заявила в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст» поэтесса Лариса Рубальская.

Телеведущая, автор более 600 стихов и текстов песен, а также многократный лауреат фестиваля «Песня года» рассказала о своем становлении как поэтессы, отношении к трагедии в «Крокус Сити Холле» и выбору коллег, покинувших Россию.

Рубальская подчеркнула, что не ее характере судить тех, кто уехал, но она уверена, что каждый учитывал собственные обстоятельства. Поэтесса добавила, что все ее близкие друзья и коллеги остались в России, и поделилась своим опытом нахождения за границей.

«Мой муж работал стоматологом в Министерстве иностранных дел и ежегодно посещал посольства разных стран. Я приезжала к нему, но каждый раз через две-три недели возвращалась — не могу жить там, где слышу другой язык. Я знаю, что хочу жить здесь и чтобы хорошо мне было тоже здесь», — подчеркнула Рубальская.

Также поэтесса поделилась личными переживаниями, связанными с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. Всего за пять дней до теракта, унесшего жизни 145 человек, Рубальская выступала на сцене того же зала. Особую боль ей причиняет осознание того, что персонал, проявивший к ней заботу и внимание в тот день, погиб.

Комментируя новости о восстановлении «Крокус Сити Холла», Рубальская заявила, что он должен стать местом памяти и скорби.

«Это, конечно, не мне решать. Но я бы не стала возвращать ему прежний облик. Место должно остаться символом скорби и уважения к погибшим. Там не должна снова громыхать музыка», — считает поэтесса.
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+