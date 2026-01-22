Россиянину дали 19 лет колонии за систематические избиения и надругательство над сыном

Под Липецком осудили отца, который систематически избивал и надругался над сыном

Под Липецком перед судом предстал мужчина, который систематически избивал сына и надругался над ним. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило на протяжении длительного времени в семье, проживающей в городе Ельце — 48-летний отец систематически издевался над своим несовершеннолетним сыном. Он избивал ребенка и жестоко обращался с ним, а также совершил в его отношении насильственные действия сексуального характера, требуя безоговорочного послушания. В какой-то момент ребенок рассказал о происходящем соседям, и те обратились в правоохранительные органы.

В ходе расследования вину мужчины удалось полностью доказать. Елецкий суд признал его виновным по пункту «в» части 5 статьи 132, пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ. Мужчине назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

