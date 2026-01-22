Размер шрифта
Общество

Пранкеры раскрыли сепаратистские цели «Совета объединенной Черкессии»

Вован и Лексус выявили антироссийские планы «Совета объединенной Черкессии»
Алексей Майшев/РИА Новости

В новом выпуске шоу «ВиЛ» российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с руководством «Совета объединенной Черкессии» — организации, признанной в России экстремистской и запрещенной Верховным судом в 2024 году.

Под видом Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) пранкеры связались с представителями совета, чья деятельность, как подтвердилось в ходе беседы, направлена не на культурное развитие, а на политическую дестабилизацию и расчленение Российской Федерации.

«На самом деле, да, это высшая цель. Так что теперь проблема намного, намного больше, чем раньше, потому что мы вынуждены быть на передовой войны на Украине», — заявил член совета Орхан Барсик.

Официальный представитель главы организации Мустафа добавил, что Россия, по их мнению, повторяет путь Советского Союза и «распадется».

«Мы предполагаем, что она распадется. Наша стратегия основана на политических отношениях с западными странами. Если мы сможем добиться признания западными странами в качестве правопреемника Черкессии, этой исторической родины черкесов, если у нас будет это признание чиновниками, политиками в западных странах после, после распада РФ», — сказал он.

По его словам, такое признание откроет «очень большую возможность для самовыражения на международной арене».

«Сейчас мы пытаемся построить эту сеть, и мы хотим улучшить наши возможности, чтобы достучаться до европейских лиц, принимающих решения, а также до американских», — добавил он.

Участники совета также признали, что испытывают нехватку ресурсов для «дипломатической борьбы», но с энтузиазмом откликнулись на предложение «Каспарова» о финансировании.

«Мы хотим организовать конференции в Европе, разных городах. Мы хотим провести встречи с официальными лицами в разных странах. Но наши источники ограничены. И вести дипломатическую борьбу нелегко с ограниченными ресурсами. И таким образом, любая экономическая поддержка будет приветствоваться. Он хочет добавить, что мы посетили Литву в сентябре прошлого года, и теперь нам нужно поехать туда во второй раз. В третий раз. Но это не так просто. Иметь отношения нелегко», — пожаловались члены совета.
 
