«Роснефть» повысила точность оценки запасов

Специалисты уфимского научного института «Роснефти» представили методику, с помощью которой можно точнее оценивать перспективность месторождений с низкопроницаемыми глинистыми коллекторами, сообщает пресс-служба компании.

Суть новой методики заключается в комплексном анализе электрохимических и электрофизических свойств горных пород. Также специалисты учитывали явление «капиллярной сверхпроводимости».

В «Роснефти» отметили, что новый метод позволит избежать ошибок, когда потенциально нефтенасыщенные пласты принимали за водонасыщенные.

Методику уже опробовали во время переинтерпретации геофизических данных скважин на месторождениях Западной Сибири.