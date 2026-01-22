Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

«Роснефть» повысила точность оценки запасов

Специалисты «Роснефти» научились точнее оценивать перспективность месторождений
Пресс-служба «Роснефти»

Специалисты уфимского научного института «Роснефти» представили методику, с помощью которой можно точнее оценивать перспективность месторождений с низкопроницаемыми глинистыми коллекторами, сообщает пресс-служба компании.

Суть новой методики заключается в комплексном анализе электрохимических и электрофизических свойств горных пород. Также специалисты учитывали явление «капиллярной сверхпроводимости».

В «Роснефти» отметили, что новый метод позволит избежать ошибок, когда потенциально нефтенасыщенные пласты принимали за водонасыщенные.

Методику уже опробовали во время переинтерпретации геофизических данных скважин на месторождениях Западной Сибири.
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+