Экс-чиновников в Ростовской области обвинили в незаконном расходовании бюджета

Уголовное дело против бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, экс-министра сельского хозяйства республики Константина Рачаловского, его заместителя Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что экс-чиновников и бизнесмена обвиняют в незаконном расходовании бюджетных средств. В зависимости от роли и степени участия в преступлении против них возбудили уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

По информации следствия, в 2018 году бывшие чиновники обеспечили получение субсидий группой компаний, работающих в сфере производства мяса птицы. Холдингу были назначены выплаты для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, при этом финансово-хозяйственное положение организации не позволяло получить данные меры поддержки.

«Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Там уточнили, что на имущество Гончарова, Рачаловского, Горбаневой и Ванеева был наложен арест. Возбужденное против них уголовное дело передали Октябрьскому районному суду Ростова-на-Дону, который рассмотрит его по существу.

