Мужчина тайно фотографировал подругу голой и избежал тюрьмы

В Великобритании мужчина попал под суд за тайно сделанные фото своей знакомой
Swindon Police

В Великобритании мужчина попал под суд за то, что фотографировал обнаженную женщину без ее согласия. Об этом пишет Wiltshire 999s.

В середине января 35-летний Гарет Пьюзи предстал перед Королевским судом Суиндона по обвинению в вуайеризме. По данным следствия, с декабря 2023 по март 2024 года он тайно делал фото своей знакомой, пока та находилась в приватной обстановке.

При этом снимки нашли в его телефоне во время расследования — тогда Пьюзи обвиняли в изнасиловании, но оправдали, а жертва узнала об этих фото последней.

«Я ничего не знала об этих фотографиях и впервые увидела их на экране в зале суда перед целой толпой незнакомых мне людей. Это было полным нарушением моей частной жизни. <...> Теперь мне тяжело, потому что я постоянно чувствую, что за мной наблюдают», — призналась она.

Детектив, работавший над этим делом, подчеркнул, выступая в суде, что Пьюзи знал о низкой самооценке потерпевшей, и «его эгоистичные действия только усугубили эти чувства».

В итоге мужчина получил два года под общественным надзором и пять лет будет числиться в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления.

Ранее учитель снимал учениц в женской раздевалке и избежал тюремного заключения.

