Общество

Россияне стали чаще пользоваться «умными» функциями интернет-магазинов

Rambler&Co: 40% россиян доверяют рекомендациям ИИ во время онлайн-покупок
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Чуть больше трети россиян (36%) пользуются ИИ-инструментами для показа похожих товаров в интернет-маназинах, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Купера».

Также 25% россиян пользуются ИИ для поиска товаров по фото, 13% — предложениями на основе прошлых покупок, а еще 9% — предсобранной корзиной на базе предыдущих заказов.

Кроме того, 8% россиян пользуются подбором модели или размера на основе предыдущих заказов, 5% обращаются к умным чат-ботам, а еще 4% — к голосовым помощникам.
Исследование показало, что только 38% россиян не знают о таких функциях, а 26% активно их используют.

По данным исследования в 32% случаев россияне пользуются «умными» функциями, когда не понимают, что именно хотят купить. Также 20% респондентов пользуются ИИ-инструментами, когда у них мало времени на выбор, 20% для рутинных покупок, 19% решают с помощью «умных» инструментов проблемы с заказами, а еще 9% — при планировании будущих покупок.

Опрос показал, что 45% россиян считают, что «умные» функции позволяют сократить время для поиска товаров. Также 40% россиян доверяют рекомендациям ИИ, 28% хотели бы увидеть улучшения функций, а 32% пока не сформировали окончательное мнение.

Большинство респондентов (66%) заявили, что они с удовольствием воспользовались бы подборками товаров с лучшим соотношением цены и качества, 18% воспользовались бы ИИ-инструментами, что уложиться в конкретный бюджет, а 7% хотят, чтобы ИИ напоминал о необходимости покупки любимых товаров.

Опрос проводился с 12 по 16 января 2026 года. Всего в нем приняли участие 2067 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
 
