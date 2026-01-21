В «Телеге Online» стартовал подкаст «Ай.Толк» о технологиях и цифровой безопасности

В «Телеге Online» состоялась премьера нового видеоподкаста «Ай.Толк», посвященного технологиям, IT-индустрии и цифровой безопасности. Об этом сообщили организаторы проекта.

Его ведущими стали блогер Илья Гогуа и бывший PR-директор Павла Дурова Георгий Лобушкин. Они обсуждают с гостями ключевые тренды: от искусственного интеллекта до кибербезопасности, перспективные и провальные стартапы, а также вызовы, стоящие перед российской IT-сферой.

Первым гостем проекта стал руководитель проекта «Технологии» в «Российской газете», эксперт РОЦИТ и автор Telegram-канала «Токсичная цифра» Олег Капранов. Он затронул тему безопасности при использовании общественных зарядных станций. По его словам, USB может стать окном для хакеров, так как что такие разъемы предназначены не только для питания, но и для передачи данных.

«Вообще, это базовые знания. USB-шины и были созданы для передачи данных и обеспечения питания между устройствами. А сегодня — это еще и дополнительный канал для взлома мобильных гаджетов», — отметил он.

По словам эксперта, злоумышленники могут устанавливать в торговых центрах и аэропортах зарядные станции со скрытыми чипами, способными считывать информацию с подключенных устройств.

«По факту хакеры могут установить на зарядку для телефонов какие-то чипы, которые просто будут считывать данные с гаджета», — предупредил Капранов.

Также в выпуске обсуждалась перспектива развития биометрических технологий в России.

«Биометрия во всех видах на порядок комфортнее, на порядок нативнее в плане использования, чем пароли, которые нужно запоминать. Думаю, что за ней будущее. Вопрос в том, насколько это будущее будет отрегламентировано», — заявил Капранов.

Эксперт напомнил, что пользователи Apple уже более 10 лет используют Face (признан в РФ иностранным агентом) ID, не осознавая, что это — биометрия. При этом он заверил, что радикальные сценарии вроде оплаты по фотографии из паспорта технически невозможны.

«Подобные схемы не работали даже на первых версиях телефонов, и сегодня об этом тем более не нужно беспокоиться», — отметил Капранов.