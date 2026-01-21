Размер шрифта
«Единая Россия» продолжит повышать доступность высшего образования

По программе «Единой России» в российских вузах создадут 620 тыс. бюджетных мест
Владимир Песня/РИА Новости

В рамках народной программы партии «Единая Россия» по поддержке вузов в российские университеты направят более 620 тыс. бюджетных мест по бакалавриату, специалитету и магистратуре, в приоритете будут инженерия, педагогика, здравоохранение, сельское хозяйство и IT. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Отмечается, что 73% мест достанется регионам.

Кроме того, партия продолжает свою программу капремонта общежитий. Уточняется, что с 2022 года отремонтировано более 600 зданий, к 2028 году планируется обновить еще 280, что обеспечит проживание 120 тыс. студентов.

В зоне особого внимания — учащиеся вузов с ограниченными возможностями здоровья и студенческие семьи.

Всего до 2030 года планируют отремонтировать 800 общежитий, включая 114 объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. На это будут направлены 124 млрд рублей.

Также действует программа передовых инженерных школ, она охватывает 50 учреждений и готовит специалистов для технологической независимости страны и социальной сферы. Все мероприятия программы будут завершены в ближайшее время.
 
