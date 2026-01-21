Размер шрифта
Ортодонт рассказала, в каком возрасте лучше ставить брекеты

Ортодонт Васильева: брекеты лучше ставить людям старше 16 лет
Shutterstock

Брекеты можно ставить как взрослым людям, так и подросткам. Однако важно учитывать, что от возраста пациента может зависить эффективность лечения. Об этом kp.ru рассказала к.м.н., врач-ортодонт Мария Васильева.

По словам специалиста, в большинстве случаев ставить брекеты тем, кто младше 16 лет, нецелесообразно. После прорезывания всех зубов на полное формирование их корневой системы уходит от двух до трех лет.

«Раннее ортодонтическое лечение на брекет-системах может привести к проблемам с формированием корней и воспалительным осложнениям», — предупредила ортодонт.

Она отметила, что исключением могут стать случаи, когда за короткий срок необходимо выравнять центральные резцы. Однако и эту манипуляцию не следует проводить ранее 10 лет.

Взрослые могут устанавливать брекеты в любом возрасте, при условии правильной диагностики. При этом пациентов также не должно быть воспаления и подвижности зубов.

Стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян до этого предупредил, что одним из главных аспектов успешного лечения с помощью брекетов является строгое соблюдение специальной диеты, поскольку некоторая пища может повредить аппарат или затруднить его чистку. В этот перечень входят твердые овощи и фрукты, липкая и клейкая еда, семена, крупы, сладости и красящие продукты.

Ранее ортодонт рассказала, кому нельзя ставить брекеты.

