Общество

В ОП РФ усомнились в вероятности ввода системы модерации в WhatsApp

Член ОП РФ Данюк: безопасность не находится в списке приоритетов Meta
Вряд ли кто-то будет пытаться вводить систему модерации в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), так как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) давно показала, что безопасность у нее в списке приоритетов не находится, заявил член ОП РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк, комментируя возможное введение Евросоюзом более жестких требований по борьбе с незаконным и вредоносным контентом на мессенджер.

По словам представителя Европейской комиссии, поводом для возможного введения требований стало превышение сервисом установленного порога аудитории, при котором платформа может подпадать под действие закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

«Наиболее вероятен исход, когда компания либо ограничит количество людей в каналах, чтобы вписаться в порог, либо отключит функцию для европейцев вовсе. В ЕС до сих пор либо не понимают, либо не хотят понимать то, что для действительно равного диалога с западными ИТ-гигантами и решения проблемы им нужны собственные платформенные решения», — сказал Данюк.

Также управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер отметил, что ЕС из-за особенностей своей структуры не задает правила игры, а реагирует постфактум.

«В целом это нормальная ситуация, потому что регулятор всегда в роли отстающего, к сожалению, но разрыв можно сократить, а также отойти от полумер и реагировать жестко. ЕС так не может, и порой складывается впечатление, что Европа вводит штрафы не для того, чтобы добиваться реальных изменений, а ради заработка на ИТ-гигантах», — сказал он.

Геллер подчеркнул, что ЕС начал бы разработку собственных альтернатив, если бы действительно заботился о гражданах.

По данным Еврокомиссии, в первой половине 2025 года среднее число активных пользователей функции WhatsApp Channels в странах ЕС составило около 51,7 млн человек, что превышает порог в 45 млн пользователей, закрепленный в DSA.
 
