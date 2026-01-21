Размер шрифта
Управляющий акционер FONBET получил региональную награду Тульской области

Валентин Голованов получил медаль «Меценат Тульской области»
FONBET

Управляющий акционер компании FONBET получил медаль «Меценат Тульской области» в рамках конкурса «Спортсмен года – 2025», сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие, в котором принял участие губернатор Тульской области, председатель комиссии госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев и статс-секретарь –– заместитель министра спорта РФ, заместитель председателя Олимпийского комитета России Александр Никитин, прошло в Тульском областном центре молодежи.

Миляев поблагодарил спортсменов, тренеров и специалистов за вклад в укрепление физической культуры и спорта в регионе.

«Эту работу мы будем продолжать и в дальнейшем. Мы внедряем новые практики, вместе движемся вперед. Наша сила –– в спорте», — сказал он.

Также Валентин Голованов выразил благодарность губернатору Тульской области за личный вклад в совместную работу в области адаптивного и массового спорта в регионе.

«В частности, на учебно-тренировочной базе в Алексине регулярно проводятся различные соревнования по следж-хоккею и другие спортивные мероприятия. Тула –– очень важный регион, входящий в пятерку по проценту людей, вовлеченных в спорт. Мы надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества», — рассказал Голованов.

Также Голованов вручил награду тренеру-преподавателю по спорту слепых в дисциплине велоспорт Валерию Кобзаренко в номинации «Преодоление –– лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями».

Напомним, в 2025 году благотворительная программа ДоброFON компании FONBET в рамках проекта «Вызов», направленного на формирование доступной социальной городской среды, открыла в Туле две спортивные инклюзивные площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья.
 
