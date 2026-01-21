HeadHunter опубликовал рейтинг лучших работодателей в России

Медиахолдинг Rambler&Co вошел в рейтинг лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) в категории «Медиа», составленный сервисом HeadHunter.ru.

В холдинг входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат» и другие. Также в рейтинг в категории «Медиа» вошел онлайн-кинотеатр Okko.

Кроме того, компания «Афиша» заняла первое место в рейтинге небольших компаний (от 100 до 250 сотрудников) и стала лидером в категории «Медиа».

При составлении рейтинга HeadHunter учитывает уровень развития HR-процессов и практик, оценивает штатных работников и востребованность среди соискателей.