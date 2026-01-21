Диджей насиловал моделей ради записи контента для его аккаунта на OnlyFans

В Таиланде фотографа-диджея арестовали за сексуальное насилие над моделями

Тайского диджея и фотографа DJ Paula арестовали за сексуальное насилие над моделями и коллегами, сообщает Thaiger.

Во вторник, 20 января, в Аюттайе задержали 44-летнего Критивута, известного ка DJ Paul, по обвинению в сексуальном и физическом насилии над пятью девушками, среди жертв — его коллеги-диджеи, модели, а также бывшая девушка.

По словам пострадавших, Критивут приглашал их на откровенные фотосессии или индивидуальные мастер-классы для диджеев, где начинал домогаться, прикасаясь к интимным зонам, мастурбировал, пытался заняться с ними сексом и тайно снимал фото и видео.

Одна из девушек заявила, что Критивут пытался уговорить ее создавать контент сексуального характера для его аккаунта на OnlyFans и просил ее не рассказывать об этом жене, однако та категорически отвергла это предложение.

Бывшая девушка Критивута отметила, что разорвала с ним отношения из-за регулярных издевательств и после того, как обнаружила на его компьютере фото и видео с другими женщинами. На допросе мужчина отрицал все обвинения, а затем отказался разговаривать с журналистами и скрывал лицо.

Сейчас сотрудники полиции работают над восстановлением удаленных файлов с камер видеонаблюдения из спа-салона, который принадлежит подозреваемому. Как ожидается, они могут стать главными доказательствами по этому делу.

Правоохранители уверены, что у насильника могут быть и другие жертвы, их призвали обратиться в полицию.

