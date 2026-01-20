Размер шрифта
Общество

«Чемпионат» поддержит российских фигуристов на Олимпиаде-2026

«Чемпионат» запустил акцию в поддержку Гуменника и Петросян на Олимпиаде
Пресс-служба Rambler&Co

«Чемпионат» изменил формат своего ежегодного проекта «Король и Королева фигурки» в поддержку российских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Об этом сообщает пресс-служба спортивного портала.

В этом году победители проекта определены заранее: ими стали Петр Гуменник и Аделия Петросян, которые войдут в состав олимпийской сборной России. Вместо голосования портал призывает поклонников фигурного катания объединиться и поддержать спортсменов перед выступлением на играх.

Организаторы считают, что проект превратился во всероссийскую фан-зону с целью создать волну народной поддержки и продемонстрировать фигуристам, что за ними стоит вся страна.

«Проект «Король и королева фигурки» стал важной традицией для нашего спортивного портала. В этом, олимпийском, году мы решили изменить схему и самостоятельно выделить короля и королеву – Петра Гуменника и Аделию Петросян, которые отправятся на игры в Италию. И призываем всех поддержать наших фигуристов, чтобы они чувствовали нашу энергию и веру в них не только на льду, но и за пределами арены», — отметил главред «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Отмечается, что до 30 января 2026 года любой желающий может записать видеообращение к Гуменнику и/или Петросян. Хронометраж должен составлять не более 40 секунд. Видео может содержать слова поддержки, творческое подбадривание или даже небольшой флешмоб. Инструкция по участию опубликована в Telegram-канале «Чемпионата»

Все обращения будут опубликованы 31 января на сайте и в соцсетях портала. Авторы лучших напутствий получат официальные сувениры Олимпиады из Милана и фирменные подарки от «Чемпионата». Главным призом станет возможность стать частью команды поддержки, чьи слова могут стать решающим стимулом для победы на льду.
 
