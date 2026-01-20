В Госдуме предложили полностью финансировать мультфильмы для воспитания детей

В Госдуме одобрили идею полностью финансировать производство и прокат анимационных фильмов, направленных на детско-юношескую аудиторию. Соответствующие поправки к закону «О государственной поддержке кинематографии РФ» были приняты нижней палатой в первом чтении. Об этом Life сообщил депутат Госдумы Сергей Чижов.

«Действующим законодательством РФ предусматривается полное государственное финансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, при этом указанная норма не распространяется на анимацию», — сказал депутат.

Он объяснил, что законопроект предполагает государственное финансирование производства и проката мультфильмов в полном размере. По мнению Чижова, на данный момент у игрового и анимационного кино разные условия поддержки, несмотря на то, что все они направлены на одну аудиторию.

Депутат отметил, что у художественных фильмов и мультфильмов также одна общая задача — картины воспитывают подрастающее поколение, основываясь на традиционных духовно-нравственных и культурных ценностях. При этом Минкультуры предложил дать право определять приоритетные темы для финансирования.

Ранее стало известно, что мультфильмы о блокадном Ленинграде покажут в кинотеатрах.