Общество

«Движение первых» запустило конкурс «Мозаика культур» для юных художников

Художественный конкурс «Движения первых» посвятили единству народов России
Пресс-служба «Движения первых»

«Движение первых» в Год единства народов объявило о старте всероссийского конкурса «Мозаика культур: Единство народов России». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проект входит в программу «Галерея первых». Участникам предлагается через рисунки показать свою Россию — ее культуру, традиции, природную красоту и силу, основанную на единстве. Работы лауреатов будут экспонироваться в одной из знаковых галерей Москвы.

Участвовать смогут дети и подростки трех возрастных категорий: 6–10, 11–14 и 15–17 лет. Прием заявок стартует 20 января и продлится до 28 марта.

«Конкурс «Мозаика культур: Единство народов России» – это уникальная возможность поддержать юных художников, отражающих в своем творчестве величие нашей страны, ее уникальную природу, выдающиеся достижения, основанные на отечественной культуре, традициях и новаторских решениях», — отметил участник президентской кадровой программы «Время Героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

По его мнению, для многих участников конкурс станет важным шагом на пути к творческой самореализации в сфере изобразительного искусства.

Партнеры конкурса предложили дополнительные творческие задания. Так, РЖД пригласил запечатлеть «Россию в движении» — пейзажи из окна поезда, архитектуру станций и встречи на перронах. «Росатом» предложил изобразить Арктику: атомный ледокольный флот, северное сияние и героизм людей среди льдов. Компания «Гамма» предложила обратиться к народным сказаниям и оживить на холсте героев легенд и мифов.

Дополнительные задания оцениваются отдельно, не участвуют в основном конкурсе, но могут быть использованы партнерами для выставок и других мероприятий. Лучшие авторы получат специальные призы.

С 29 марта по 27 апреля экспертное жюри определит финалистов. С мая по июль 200 участников создадут новые работы под кураторством специалистов РАХ. Из них будут выбраны 90 победителей, чьи произведения представят на одной из ведущих выставочных площадок страны.
 
