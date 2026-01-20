Размер шрифта
Общество

В России накануне Дня влюбленных пройдет премьера драмы о чувствах и взрослении

Драма о первой любви «Первая» выйдет в российский прокат 12 февраля
Amalgama Studio

Опубликован официальный трейлер драматического фильма «Первая» — ленты о любви и взрослении с Олегом Савостюком в главной роли. Выход фильма в российский прокат запланирован на 12 февраля 2026 года, накануне Дня всех влюбленных, сообщили создатели картины.

Фильм создан кинокомпаниями «Хэштэг Медиа», «Илья Муромец» и «Амальгама» при поддержке Министерства культуры России. Генеральным продюсером и соавтором сценария стал Алексей Троцюк, известный по проектам «Чебурашка», «Холоп» и «Вызов».

Режиссером и автором сценария выступила Аня Харичева, для которой «Первая» — полнометражный дебют.

Главные роли в картине исполнили Олег Савостюк и Ирина Новиченко, для которой фильм тоже стал дебютом в большом кино. По словам создателей, актрису искали долго и увидели в ней сочетание внутренней тайны и естественной непосредственности, ставшее ключевым для образа героини.

В картине также снялись актеры Евгений Коряковский, Виталий Щербина, Екатерина Круглова и Александра Флоринская.

Фильм рассказывает историю первой любви и эмоционального взросления. Жизнь главного героя, представляющего поколение зумеров и уверенного, что сильные эмоции — не про него, резко меняется после знакомства с Алисой — непредсказуемой и неординарной девушкой. Ситуацию осложнют наличие соперника и юность героя.

Действие фильма разворачивается в весенней Москве. По замыслу авторов, лента станет честным и эмоциональным высказыванием о первой любви и утрате привычных опор.
 
